L’Inter vince la Supercoppa: Lautaro punisce in extremis il Napoli di Mazzarri

Napoli – Inter 0 – 1 Marcatori: 46′ s.t. Lautaro (I). Al 15′ s.t. Simeone (N) espulso

A Riad il cielo è nerazzurro. L’Inter vince la prima finale della nuova Supercoppa italiana con una rete segnata dal solito Lautaro una mancia di minuti prima dei calci di rigore.

Una gara equilibrata e giocata sui nervi quella delle due formazioni che non riescono nel primo tempo a trovare l’affondo decisivo. Ci provano i nerazzurri con Thuram e Lautaro ma senza impensierire abbastanza Gollini e cambiare il risultato.

Nella seconda frazione gli uomini di Mazzarri si rendono pericolosi con Kvara ma al 60esimo arriva l’espulsione per doppia ammonizione di Simeone che lascia i partenopei in dieci, a limitare i danni difendendo per cercare i calci di rigore.

L’Inter cresce cercando di sfruttare l’uomo in più ma Thuram e Aranutovic mancano le occasioni per il vantaggio. Vantaggio che arriva con un tiro rasoterra del “Toro” su suggerimento di Pavard. Mazzarri furioso va negli spogliatoi prima della fine del match.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi (19′ s.t. Raspadori), 24 Cajuste (19′ s.t. Rui), 68 Lobotka, 23 Zerbin (13′ s.t. Ostigard); 21 Politano (15′ s.t. Lindstrom), 77 Kvaratskhelia (15′ s.t. Gaetano); 18 Simeone.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (17′ s.t. Carlos Augusto), 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella (18′ s.t. Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (32′ Aranutovic); 9 Thuram (36′ s.t. Sanchez), 10 Lautaro (48′ s.t. Bisseck).