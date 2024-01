Il Palermo si gode il miglior Segre di sempre: la Serie A può attendere

Il Palermo si gode il miglior Jacopo Segre di sempre. Il centrocampista sembra aver trovato quella continuità di rendimento che un po’ gli era mancata nei primi anni di carriera e ha alzato il livello delle sue prestazioni. Manca ancora un girone di ritorno da giocare, ma il numero 8 rosanero ha già battuto il record personale di gol e soprattutto si sta imponendo come uno dei pilastri a tutto tondo della squadra di Eugenio Corini.

La partita col Modena è stata il manifesto delle caratteristiche e del miglioramento di Segre. Il gol che ha aperto le danze è stato il quinto del suo campionato (è il secondo miglior marcatore dopo Brunori) e il quarto di testa, numeri importanti per una mezzala. Ma il giocatore nato a Torino non è soltanto inserimenti: lo testimonia lo splendido assist – una verticalizzazione precisa e con i tempi giusti – per la prima delle due reti di Soleri. Segre ha messo lo zampino anche nel 4 – 2, recuperando e gestendo alla grande un pallone poi scaricato per Mancuso e arrivato sui piedi sempre di Soleri. Una prestazione ‘totale’, da perfetto centrocampista box to box.

Finalmente Segre si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti della categoria. Da anni si parla bene del ragazzo ma è sempre mancato qualcosa: in questa stagione ha fatto il salto di qualità e i numeri lo dimostrano. I cinque gol in 18 presenze valgono già il record personale di marcature e sono stati anche due gli assist messi a referto. Corini lo ha scelto nel momento più complicato del campionato e Segre ha risposto presente: nelle ultime sette partite ha sempre giocato titolare tutti i minuti, non è mai stato sostituto. La corsa e i tempi d’inserimento sono i suoi punti di forza, ma è cresciuto tanto anche nella gestione del pallone: ha completato con successo l’84% dei passaggi e ha tirato dodici volte nello specchio della porta.

Un miglioramento costante che gli è valso l’interesse da parte di club in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a un occhio attento come quello di Walter Sabatini, che da quando è diventato il direttore generale della Salernitana ha provato a portarlo in Campania. Tutte le offerte sono state rispedite al mittente: Segre è ritenuto incedibile dal Palermo, ma soprattutto imprenscindibile per il progetto tecnico/tattico di Corini. Il ‘salto’ in Serie A – dove conta già dieci presenze con la maglia del Torino – può attendere.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, SCATTO PER DIAKITÉ

SOLERI, IL PALERMO SI COCCOLO IL SUO GOLEADOR

PALERMO, ANCHE LA CREMONESE SU HERNY E CASO