Lutto nel mondo del motorsport siciliano. Come riporta Siciliamotori.it, Nella serata di giovedì 5 gennaio, in conseguenza di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.30 alle porte di Marineo (Palermo), ha perso la vita all’età di 72 anni Franco Vintaloro.

La sua auto, proveniente da Corleone sua città natale, per cause non ancora accertate (forse un malore) è uscita violentemente di strada. Vintaloro è stato prontamente soccorso ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il suo nome era legato indissolubilmente a quello del Rally Conca d’Oro di Corleone (Palermo), ch’era stato ideato dal cugino omonimo e la cui prima edizione si disputò nel novembre 1977. Pochi mesi dopo, il 20 gennaio del 1978, Franco Vintaloro senior perse la vita in un incidente stradale. 45 anni dopo e nello stesso mese una tragica coincidenza unisce ancora una volta il destino dei due cugini.

Franco Vintaloro era un dirigente in pensione dell’Eni. È stato attivo anche in politica nelle file del PRI di Aristide Gunnella prima e con il Movimento Nuova Repubblica poi fu due volte candidato al Comune di Palermo (nel 1993 e nel 2017) ottenendo sempre grande consenso popolare. Dopo la pensione si dedicò all’attività sportiva gestendo palestre e lui stesso divenne istruttore di spin.

