“È quello che ci serve” | Milan, ecco lo ‘scarto’ del Napoli: fatta per giugno

Pioli può finalmente esultare. Al termine del campionato arriverà in rosa il top player che aspettava da anni.

Nonostante l’ultimo Scudetto sia stato vinto nel 2021, il Milan di Stefano Pioli, reduce da alcune stagioni altalenanti dove di certo non ha brillato per qualità mostrata in mezzo al campo, ha da farsi perdonare un bel po’ di cose.

Anche i risultati, negli ultimi tempi non sono di certo confortanti. Basti pensare l’esclusione dagli ottavi di finale di Champions League e la retrocessione in Europa League. I colpi di mercato degli ultimi anni, non hanno fatto altro che impreziosire una rosa già di per sé importante e ricca di grandi elementi.

Stanno dimostrando in mezzo al campo di essere all’altezza di indossare la casacca rossonera. Tra questi, è giusto menzionare Christian Pulisic e Loftus-Cheek. I due centrocampisti non hanno fatto altro che incrementare la linea mediana della squadra di Stefano Pioli.

Nonostante quest’anno sembri impossibile che la squadra possa aggiudicarsi lo Scudetto in quanto attualmente si ritrova ad occupare il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus, può ancora dire la sua e piazzarsi in un posto utile in Champions League.

Le strategie di mercato

Non è da escludere che nel mese di giugno, alcuni giocatori chiave possano partire e trovare fortuna altrove. Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato incessantemente di un eventuale interesse da parte di squadre di Premier League per il talento portoghese Rafael Leão che, in queste ultime partite non sembra essere al massimo della sua forma e della vena realizzativa.

Ora, però, oltre a guardare il calciomercato in uscita, è giusto dire che il Milan sembrerebbe avere in canna un colpo da sparare nella prossima estate. Un calciatore che, negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé.

Samardzic promesso sposo rossonero?

Infatti, secondo quanto riportato da sportmediaset, il centrocampo rossonero potrà essere rinvigorito dall’ingaggio del centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Quest’ultimo, non essendo più nel mirino del Napoli, potrebbe tranquillamente approdare a Milano dopo aver rifiutato la scorsa estate il trasferimento all’Inter.

Se ciò dovesse concretizzarsi, i rossoneri potrebbero riprendere in mano la situazione e giocarsi al meglio le chanches per il prossimo anno. Lo Scudetto, se per quest’anno sembra impossibile, il prossimo anno dovrà essere facilmente agguantabile. Non è detto, però, che in panchina ci sia ancora Stefano Pioli.