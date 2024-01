“Non vengo alla Juve”: beffato Giuntoli | Il nuovo Gerrard dice no ai bianconeri

Allegri dovrà rinunciare definitivamente al suo pupillo. Ha scelto di non approdare a Torino: Giuntoli prepara la mossa a sorpresa?

Tra le squadre che maggiormente stanno sorprendendo in questo campionato è giusto parlare della Juventus di Massimiliano Allegri. I giocatori, nonostante non fossero considerati i principali più quotati per la vittoria dello Scudetto, si stanno giocando tutte le carte con l’Inter di Inzaghi per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia.

La società bianconera, reduce da un’annata deficitaria in cui i punti di penalizzazione e i problemi della società hanno caratterizzato diverse problematiche, sta dimostrando di potersi rialzare al meglio.

Tanti sono i calciatori che stanno mettendo in atto diverse strategie sia per dimostrare tutta la caparbietà di cui c’è bisogno sia per destreggiarsi al meglio al fine di rendere al massimo sotto tutti i punti di vista.

Calciatori come Federico Gatti, Locatelli, Miretti e Dušan Vlahović, stanno dimostrando che sono i giocatori ideali per il tecnico toscano. Come se non bastasse, anche le grandi sorprese come il turco Yildiz, si rivelano essere giuste e adeguate al contesto bianconero.

Federico Chiesa pronto a partire?

Grazie all’exploit di questo giocatore, c’è chi ha anche ipotizzato che il prossimo anno, Federico Chiesa possa preparare le valigie e andare altrove in quanto sembrerebbe essere messo in ombra dall’astro nascente della Turchia.

Non è un mistero, infatti, che l’attaccante della Nazionale italiana gode di tantissima stima non solo in Spagna ma anche in Germania e in Inghilterra. Dinanzi ad un’offerta importante, non è detto che la società possa trattenerlo in rosa.

Kalvin Phillips va al West Ham

Sebbene sia giunto nella scorsa estate, il football director Cristiano Giuntoli sta lavorando in maniera impeccabile affinché la squadra possa avere tutti gli elementi giusti per giocarsi tutte le carte possibili e vincere lo Scudetto. Da poche ore è giunto Tiago Djalò, difensore portoghese, che in passato ha vestito anche la maglia del Milan. Dopo un grande acquisto, c’è sempre dietro l’angolo un importante rammarico.

Infatti, secondo quanto riportato da daily mail, ci sarebbe un giocatore che in realtà non approderà alla Juventus in quanto sembra voler restare in Premier League. Stiamo parlando del centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips che non sembra avere intenzione di raggiungere Torino. Il calciatore inglese, infatti, è ad un passo dal West Ham pur di continuare il suo percorso inglese.