Eccellenza A, Cacciola (Gela): “Complimenti all’Athletic Palermo per la promozione, noi ci proveremo passando dai playoff”

A una giornata dalla fine del campionato di Eccellenza girone A il Gela dice definitivamente addio al sogno promozione diretta conquistata dall’Athletic Palermo. I biancazzurri si prepareranno adesso a all’ultima gara, prima della fase nazionale dei play off.

Il Gela ha battuto a domicilio il Partinicaudace col secco risultato di 3 – 1. A sbloccare il match sono proprio i biancazzurri con Savasta, ma i padroni di casa trovano il pari con Maniscalchi. Nella ripresa il solito Cocimano riporta avanti i suoi e firma anche il tris a meno di un quarto d’ora dalla fine.

Gaspare Cacciola, allenatore del Gela, ha commentato così: “Al di là del risultato finale, è stata una partita equilibrata nel primo tempo, sapevamo che loro avevano bisogno di punti per la salvezza e quindi ce la siamo giocata. Siamo stati bravi ad andare avanti, ma il loro pari ha bloccato un po’ la gara. Nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, quello che abbiamo avuto avuto nelle ultime partite, incanalando la partita sui binari giusti e chiudendola sul 3-1”.





Cacciola parla della corsa promozione: “Abbiamo provato a rimanere in scia dell’Athletic Palermo, bisogna dire che hanno vinto il campionato e ottenuto il salto in Serie D con grande merito. Dal canto nostro ci siamo qualificati direttamente alla fase nazionale dei play off con una giornata d’anticipo, un risultato comunque non facile da ottenere. Cercheremo di prepararci al meglio per questi spareggi che possono darci ancora una possibilità di andare in Serie D”.

