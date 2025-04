Athletic Palermo, società e staff tecnico di primo livello: ora l’obiettivo è il Velodromo

L’Athletic Club Palermo dopo una lunga e faticosa cavalcata è riuscito ad ottenere con una giornata d’anticipo la promozione nel campionato di Serie D, imponendosi a tutti gli effetti come la seconda squadra di Palermo.

I salti di categoria

I nerorosa, che hanno primeggiato nel girone A di Eccellenza, sono all’ennesima promozione in pochissimi anni. Il club, nato come Resuttana San Lorenzo, è infatti ripartito con parte dell’attuale dirigenza dal campionato di Seconda Categoria riuscendo ad ottenere ben quattro salti di categoria in appena otto stagioni.

La presidenza

Una costante della società, che ormai da due stagioni si chiama Athletic Club Palermo, è il presidente Gaetano Conte. Il patron ha sempre avuto l’obiettivo di diventare la seconda squadra del capoluogo siciliano ma ha più volte ribadito di non avere assolutamente l’intenzione di mettersi in competizione. Infatti, Conte e i dirigenti, hanno in comune la passione ed il tifo per il Palermo e la maglia rosanero. Al suo fianco può contare sul vicepresidente Nicola Mauceri (da tanti anni dirigente sportivo di squadre di calcio dilettantistico) e sette soci che hanno contribuito a raggiungere lo storico traguardo della Serie D.





La dirigenza

A formare una dirigenza da fare invidia anche a molti club di Serie C, tanti soci tra cui spicca Antonio Cottone, per tanti anni alla guida della Don Carlo Misilmeri e sponsor della squadra con il marchio La Braciera. Gli altri soci sono Michele Lo Valvo, Leonardo Ciccarelli, Davide La Fiora, Salvo Prestigiacomo, Walter Bertucci e Matteo Galletta.

Una menzione la merita Umberto Calaiò, che ricopre il ruolo di Senior Manager: per lui un passato da agente di tanti calciatori, ma all’Athletic si occupa del coordinamento di tutte le squadre, dalla prima al Settore giovanile. C’è anche Nando Granata, team manager e scout, stretto collaboratore di Calaiò da tanti anni. Menzione anche per Francesco Lo Verso che con l’azienda “LVF sport” ha garantito tutto il materiale sportivo.

Il settore tecnico

Il direttore sportivo del club nerorosa è Giampiero Clemente, ex calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Per la panchina è stato scelto Filippo Raciti, fresco di promozione in D col Paternò grazie alla vittoria della Coppa Italia di categoria. A collaborare con il tecnico un staff eccellente composto da: Marco Onorati, preparatore dei portieri con un passato da estremo difensore e allenatore nei Pro; Marco Nastasi, preparatore atletico, con un lungo curriculum e parte della carriera trascorsa al fianco del tecnico Boscaglia; Massimo Tutrone, allenatore in seconda, un’istituzione per il calcio palermitano.

Le strutture

La squadra ha giocato le partite interne sul campo di Terrasini ma l’obiettivo, per la prossima stagione, è giocare le gare casalinghe al “Velodromo” di Palermo dove attualmente svolge gli allenamenti ed è in attesa del via libera della Federazione. L’Athletic Club Palermo dimostra di avere una società di altra categoria grazie anche alla sua sede, situata su due piani in via La Farina, a due passi da Piazza Croci a Palermo.

