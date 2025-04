Pohjanpaolo: “Dedico la vittoria a mia figlia, ma ora testa al Bari. Niente cali di concentrazione”

“È una grande vittoria per il club contro una squadra di “quasi” Serie A come il Sassuolo. La dedico a mia figlia che ha fatto il primo compleanno, sono riuscito a celebrarlo con questa fantastica tripletta”.

Sono le parole di Pohjanpaolo, intervenuto dopo la vittoria contro il Sassuolo in cui è stato protagonista grazie a una tripletta. L’attaccante del Palermo esulta ma mantiene i piedi per terra. “Tre punti contro il Sassuolo vanno festeggiati ma da domani pensiamo al Bari, non abbassiamo la concentrazione. Brunori doveva essere più egoista, voleva farmi segnare il quarto gol ma avrebbe dovuto tirare”.

“Venire a giocare al “Barbera” da avversario è difficile, io lo so bene. Contro la Cremonese abbiamo meritato la reazione che hanno avuto i tifosi, questo è il calcio. Oggi siamo riusciti a regalare i tre punti, era la cosa più importante”.





“Sono molto contento per la squadra: si sta creando una connessione particolare, stiamo lavorando insieme su come utilizzarmi al meglio e i risultati si vedono. Non sono solamente i miei gol ma il lavoro di tutti. Adesso dobbiamo pensare a conquistare un buon piazzamento in zona playoff, da quel momento si azzera tutto e chi lo sa, un sogno può diventare realtà”.

