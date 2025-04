Athletic Palermo promosso in Serie D: vittoria a Trapani, poi la festa

L’Athletic Palermo è ufficialmente promosso in Serie D. È arrivato finalmente il tanto atteso verdetto per gli uomini di Raciti, che conquistano la quarta serie italiana grazie alla vittoria per 3 – 4 ottenuta contro l’Accademia Trapani.

Una promozione che arriva al termine di una cavalcata straordinaria per i nerorosa, che hanno dominato il campionato sin dalla prima giornata, resistendo alla costante pressione del Gela, uscito comunque vittorioso, con il risultato di 1 – 3, dalla trasferta contro il Partinicaudace. Per i biancoazzurri saranno i playoff a tenere accesa la speranza di replicare il risultato ottenuto dalla seconda squadra di Palermo.

La gara

Primo tempo ricco di gol: i nerorosa partono fortissimo e dopo soli sette minuti sbloccano la gara grazie ad un’autorete scaturita da una cross di Concialdi. Quattro minuti dopo Carrarieri pareggia i conti per l’Accademia Trapani, ma al 18esimo ci pensa Martignetti a riportare l’Athletic in vantaggio. Matera è l’autore del momentaneo 1 a 3, ma i padroni di casa non mollano e pareggiano i conti con Campanella prima e Benivegna poi.





Dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa Matera sigla la sua doppietta personale. Da lì in poi la squadra di Raciti si preoccupa solamente di gestire il vantaggio, che li accompagna verso il raggiungimento dello storico obiettivo: la Serie D.

Classifica e prossimo turno

L’Athletic, forte della vittoria ottenuta, sale a quota 74 punti in classifica con la possibilità, non perdendo la prossima gara, di chiudere il campionato con una sola sconfitta – contro lo Sciacca – in 30 giornate. 68, invece, sono i punti del Gela, che terminerà il campionato già certo del secondo posto.

Nella prossima e ultima giornata del girone A, la corazzata di Raciti potrà festeggiare il traguardo ottenuto davanti ai propri tifosi al “Favazza” di Terrasini contro il Partinicaudace. E’ facile immaginare che sarà presente il pubblico delle grandi occasioni per dare il giusto tributo al percorso della squadra nerorosa.

Il Gela, nonostante non possa più aspirare alla prima posizione, cercherà comunque di tenere alti i ritmi e la concentrazione nella gara casalinga contro il Marsala, che farà da ponte tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff.