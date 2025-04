Grosso: “Non sono sorpreso dal Palermo. Una grande emozione tornare”

Fabio Grosso commenta con amarezza la sconfitta di Palermo. Il Sassuolo è uscito senza punti dal “Barbera” e ha rinviato di una giornata i festeggiamenti per la promozione in Serie A.

“Sorpreso dal Palermo? No, siamo un po’ mancati sulle cose in cui di solito siamo molto più attenti. È stata una partita strana, abbiamo creato tante situazioni per fare gol, abbiamo subito reti su calcio d’angolo. Meriti agli avversari, ma sicuramente ci abbiamo messo del nostro”, dice.

“Per me è sempre una grande emozione tornare qui, tornano in mente tanti ricordi belli. Faccio un grandissimo in bocca al lupo al Palermo per questo finale di stagione”.





“C’era la sensazione di poter mettere in difficoltà l’avversario, siamo mancati in quei dettagli su cui di solito siamo più attenti – continua – . Usciamo da questa gara con delusione ma con la consapevolezza che tanto di buono abbiamo fatto in questo campionato. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al Modena”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH