4′ p.t. – Cross di Brunori insidioso che stava per premiare l’inserimento di Segre. Il numero 8 non impatta di testa per un soffio.

3′ p.t. – Il Palermo spinge con la carica del pubblico. I rosanero pressano alto e inducono all’errore il Sassuolo.

ORE 15.03 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in campo con maglia rosa e pantaloncini neri, Sassuolo in maglia nerazzurra e pantaloncini bianchi.





Il Palermo vuole confermarsi dopo la vittoria di Salerno. L’avversario è il più ostico di tutti, quel Sassuolo capolista che potrebbe festeggiare in questa giornata la promozione in Serie A. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 28 Blin, 6 Gomes, 3 Lund; 8 Segre, 9 Brunori (C); 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre.

Allenatore: Dionisi.

SASSUOLO (4-2-3-1): 31 Moldovan; 23 Toljan, 19 Romagna (C), 20 Lovato, 3 Doig; 11 Boloca, 8 Ghion; 10 Berardi, 7 Volpato, 45 Laurienté; 9 Mulattieri.

A disposizione: 12 Satalino, 14 Obiang, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 24 Moro, 26 Odenthal, 33 Bonifazi, 35 Lipani, 40 Iannoni, 77 Pierini, 80 Muharemovic, 99 Verdi.

Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Maresca (Napoli).

AA1: Pagliardini (Arezzo).

AA2: Fontemurato (Roma 2).

IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma).

VAR: Paterna (Teramo).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

