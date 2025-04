Il Sassuolo è ormai vicinissimo al ritorno in Serie A. Dopo aver dominato il campionato di Serie B, i neroverdi allenati da Fabio Grosso possono conquistare la promozione matematica già nella prossima giornata, affrontando il Palermo in trasferta.

Attualmente, il Sassuolo ha 9 punti di vantaggio sul Pisa, secondo, e 17 sullo Spezia, terzo. Mancano sette giornate alla fine, con ancora 21 punti a disposizione: il traguardo è davvero a un passo.

Le combinazioni per la promozione del Sassuolo già a Palermo

La promozione aritmetica potrebbe arrivare subito, con una combinazione precisa: vittoria del Sassuolo contro il Palermo e contemporaneo pareggio o sconfitta dello Spezia contro la Sampdoria. La squadra di Grosso scenderà in campo domenica alle 15, mentre lo Spezia sfida i blucerchiati sempre domenica ma alle 17.15.





Un eventuale successo dei neroverdi al “Barbera”, combinato con un passo falso dello Spezia, consegnerebbe il pass per la Serie A a Berardi e compagni con sei giornate d’anticipo. Una curiosità: a rendere possibile il sogno potrebbe essere proprio Alessio Dionisi, ex allenatore del Sassuolo e attuale tecnico del Palermo.

La promozione potrebbe arrivare… in volo

Domenica, dopo la gara di Palermo, il Sassuolo volerà subito verso casa mentre sarà ancora in corso il derby ligure Spezia – Sampdoria. Se i risultati saranno favorevoli, la promozione potrebbe arrivare addirittura durante il viaggio di ritorno.

Per Fabio Grosso, campione del Mondo 2006, sarebbe la seconda promozione in A dopo quella ottenuta due anni fa con il Frosinone, stavolta con un anticipo ancora più netto.

In caso di rinvio, derby decisivo con il Modena

Se il Sassuolo non dovesse chiudere i conti domenica, avrà una nuova occasione il 12 aprile nel derby casalingo contro il Modena al “Braglia”. Un match che, in caso di promozione ancora in bilico, si trasformerebbe in una festa ancora più speciale.

Il ritorno del Sassuolo in Serie A è ormai solo una questione di giorni: resta da vedere quando e dove inizierà la festa.