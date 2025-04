Il Palermo vuole rovinare la festa al Sassuolo: al “Barbera” sfida ad alta tensione

Il Palermo sfida la capolista Sassuolo. La squadra di Grosso potrebbe anche festeggiare la promozione in Serie A dopo la partita del “Barbera”: serve una vittoria contro i rosa e un mancato successo dello Spezia contro la Sampdoria nel derby in programma alle 17.15.

Una partita molto difficile per il Palermo, i punti di distacco tra le due squadre sono addirittura 30, nessuno avrebbe potuto immagine un divario così ampio a inizio stagione. Dionisi però ha come obiettivo lo ‘sgambetto’ ai danni della propria ex squadra. Sarebbe un risultato importante che rilancerebbe ulteriormente la corsa dei rosa in queste ultime gare.

Il Palermo deve confermarsi dopo la vittoria di Salerno, ma serve ancora più attenzione. Lo ha detto anche Dionisi nella conferenza stampa pre-partita: non si può dominare per 95 minuti, ma bisogna mantenere equilibri e distanze fino al termine del match. Torna a disposizione Verre dopo il turno di squalifica, ma Dionisi potrebbe ancora rilanciare Segre dal primo minuto, dando continuità all’ultima formazione schierata.





Il cammino del Sassuolo

Il Sassuolo dell’ex Grosso ha collezionato 72 punti nelle 31 giornate di campionato giocate, a fronte di 22 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Uno score che vale il primato in solitaria.

I neroverdi vantano il miglior attacco del torneo (67 gol segnati) e la seconda miglior difesa della B (28 gol subiti). Fuori casa i punti raccolti sono stati ben 31 grazie a 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno 26 gol e subendone 14.

Sin dall’inizio del campionato il Sassuolo si è reso protagonista di una vera e propria marcia trionfale verso la Serie A e il traguardo è ormai dietro l’angolo. Le ultime cinque giornate hanno riservato tre vittorie e due pareggi e al “Barbera” la squadra di Grosso si presenta reduce da due trionfi di fila.

L’ultima sconfitta in campionato risale al 24 gennaio scorso (23a giornata) quando lo Spezia trionfò tra le mura amiche per 2 – 1.

Lo scorso turno di campionato ha riservato ai neroverdi il derby emiliano contro la Reggiana: il Sassuolo è passato incredibilmente in svantaggio, in casa, dopo appena tre minuti, per poi far valere l’incredibile potenza d’urto del proprio attacco segnando quattro gol (Mulattieri, autogol Reinhart, Laurienté, Boloca) solo nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il rigore di Verdi ha fissato il risultato finale sul 5 – 1.

Il Sassuolo ha sempre messo in campo una solidità e uno stile di gioco assolutamente invidiabili, anche grazie ad alcuni calciatori che sono apparsi decisamente fuori categoria. L’attacco è stato indubbiamente il fiore all’occhiello della squadra allenata da Grosso potendo contare su due ali da Serie A come Laurienté (14 gol, 5 assist) e il ‘solito’ Berardi (5 gol, 12 assist).

Al centro dell’attacco stagione da incorniciare anche per Mulattieri (9 gol, tre assist). Contro i rosanero sulla trequarti agirà il talentuoso ed elegante fantasista Volpato (4 gol, 5 assist), un giocatore da tenere d’occhio non solo per il presente ma anche per un futuro che si preannuncia radioso per lui.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI