Eccellenza: Athletic Palermo, vittoria col brivido. Gela dilaga

Quarta vittoria consecutiva per i nerorosa. Finisce 2-1 il match giocato allo stadio “Favazza” di Terrasini tra la capolista del girone A di Eccellenza, l’Athletic Club Palermo, e il Casteldaccia, valido per la 25ª giornata. Gli uomini allenati da Filippo Raciti hanno controllato la partita per tutta la prima frazione e buona parte della seconda, nonostante ritmi inferiori rispetto alle altre gare, correndo pochi rischi e trafiggendo gli ospiti grazie alle reti di Bongiovanni e Zalazar. Per il Casteldaccia il momentaneo pareggio era stato firmato su calcio di rigore da Mocciaro. Il Gela ne fa addirittura quattro al Supergiovane Castelbuono ma non riesce ad accorciare il divario dall’Athletic a cinque giornate dalla fine

La gara

L’Athletic parte fortissimo e, dopo una grossa occasione di Micoli, che di testa in area manda alto un pallone pennellato da una palla inattiva di Spinola, passa in vantaggio al 19esimo minuto di gioco: lancio millimetrico di Valencia, che innesca Bongiovanni. Il numero 8 non sbaglia e, da pochi passi, trafigge la retroguardia del Casteldaccia, non impeccabile nell’occasione. Il primo tempo trascorre poi tra un rigore dubbio per un contatto non fischiato a Micoli e una grossa occasione dello stesso, che, a tu per tu con il portiere, non riesce a gonfiare la rete.

Nel secondo tempo, la capolista non riesce a raddoppiare. Il Casteldaccia ci crede e riesce ad agguantare il pareggio grazie alla rete firmata al 28′ del secondo tempo da Mocciaro dagli undici metri. Il rigore era stato causato da un’ingenuità di Bongiovanni. I nerorosa sembrano aver accusato il colpo, ma al 41′ del secondo tempo riescono a tornare avanti grazie alla rete di Zalazar, che, su lancio di Concialdi, si inserisce tra le linee e batte il portiere. Vittoria sofferta ma meritata per i ragazzi di Raciti





Lo stesso Raciti ha commentato così la gara: “Ci aspettavamo una partita difficile e così è stato. L’interpretazione della gara è stata complicata, ma il risultato è giusto per quanto visto in campo. Il campionato è pieno di insidie e la squadra oggi ci ha creduto fino alla fine”.

Classifica e prossimo turno

Sale a 62 punti il bottino della squadra di Filippo Raciti, che mantiene il distacco di 4 punti dal Gela a cinque giornate dalla fine. Nel prossimo turno i nerorosa affronteranno in esterna la Parmonval, mentre tornerà tra le mura amiche il Gela, impegnato contro la penutima forza della classifica: l’Oratorio S.Ciro e Giorgio

