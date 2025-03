Eccellenza, ecco il derby tra Parmonval e Athletic Palermo. Prezzabile: “Sarà una partita tosta”

È il giorno del derby palermitano e come tutte le stracittadine non sarà una partita come le altre. L’Athletic Club Palermo, che viaggia a vele spiegate verso la promozione in serie D, “fa visita” alla Parmonval.

La formazione nerorosa di Filippo Raciti, a cinque giornate dalla fine, deve difendere il vantaggio di quattro punti sul Gela (che in contemporanea ospita l’Oratorio San Ciro e Giorgio) mentre la Parmonval, protagonista di un’ottima stagione si trova al sesto posto.

Palla al centro domenica alle ore 15 al campo sportivo “Lo Monaco” (in terra battuta) di via Palinuro a Mondello. Facile ipotizzare una grande presenza di tifosi delle due squadre. Parliamo del derby con il fantasista dell’Athletic Palermo Alessandro Prezzabile, uno degli uomini più in forma del momento.





Alessandro, state vivendo una grandissima stagione. Qual è stato il punto di forza?

“È vero, stiamo facendo qualcosa di importante, ma al momento la matematica ci dice che non dobbiamo mollare di un centimetro. Il nostro punto di forza è il gruppo, soprattutto la forza mentale del gruppo. Anche nei momenti più tosti non abbiamo mai mollato, La nostra filosofia ci fa vedere ogni partita come una finale”.

Grande stagione anche a livello personale. Sta dimostrando che è pronto al salto di categoria…

“Sono abbastanza soddisfatto della mia stagione, ovviamente anche dei sei gol. È giusto ammettere che in un gruppo del genere, è più facile far risaltare le abilità dei singoli. Ho già giocato due stagioni in C, qualche campionato in D, ma sarebbe bello da palermitano potere proseguire qui anche dopo il salto di categoria”.

Gela che è a -4 da voi ma non intende mollare. Quale errore non dovete assolutamente commettere?

“Il Gela sta dimostrando il grande valore della propria rosa e questo evidenzia ancora di più il grandissimo campionato che stiamo facendo noi. Siamo a +4 ma mancano cinque partite e ci aspettiamo che loro le vincano tutte, quindi non dobbiamo mollare. Abbiamo un piccolo vantaggio, dobbiamo essere bravi a gestirlo ma l’errore grave sarebbe cullarsi su questo +4”.

Il derby con la Parmonval che partita sarà?

“Sarà una partita tosta, sia per le loro caratteristiche, ma anche per il loro campo in terra battuta dove loro esprimono un grande calcio abituati a giocarci. Una partita complicata in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno, ovviamente l’unico obiettivo è portare a casa i tre punti”.

