Il Palermo perde contro la Cremonese con un gol al 95′ e subendo una rimonta clamorosa: i rosanero erano sopra di due gol a 16′ dalla fine e hanno infine perso 2 -3. Per Dionisi in rete Gomes e Brunori (su rigore), mentre per Stroppa hanno segnato Azzi, Valoti e Collocolo.

Gli highlights del match

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI





LA CRONACA DEL MATCH