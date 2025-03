Il Palermo si fa rimontare dalla Cremonese ed esce dall’importante scontro diretto con 0 punti. I rosa, in vantaggio 2 – 0 al 74′, hanno perso 2 – 3 per un gol di Collocolo al 95′. L’allenatore Alessio Dionisi e il capitano Matteo Brunori hanno commentato la cocente sconfitta in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA





LA CRONACA DEL MATCH

LE DICHIARAZIONI DI BRUNORI