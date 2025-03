Brunori: “Non possiamo accettare questi cali. C’è delusione e rabbia, ma dobbiamo ripartire”

“Abbiamo riaperto troppe partite dove avevamo il vantaggio. Una squadra che vuole ambire a stare in alto non può permettersi questi cali”. Sono le parole di Brunori, intervenuto dopo la sconfitta rimediata contro la Cremonese. Il capitano del Palermo fa mea culpa a nome della squadra.

“Abbiamo responsabilità e bisogna prendercele, ma dobbiamo anche ripartire – afferma in conferenza -. Sono stati fatti degli errori, è difficile da spiegare. C’è delusione, rabbia. Guarderemo gli errori e ne parleremo”.

“Non ci possiamo permettere di sentire i fischi ai cambi. Chi viene a vedere la partita è libero di esprimersi. Noi dobbiamo essere concentrati e stare sempre dentro la partita. Non ci dobbiamo fare condizionare da quello che ci circonda. La gente ci aiuta, per noi è un fattore positivo”, conclude.





