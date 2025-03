Palermo – Cremonese, la diretta testuale del match / LIVE

ORE 19.54 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Il Palermo affronta la Cremonese quarta in classifica in uno scontro diretto cruciale per dare un senso diverso al finale di stagione. A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 28 Blin, 6 Gomes, 17 Di Francesco; 26 Verre, 9 Brunori (C); 19 Pohjanpalo.





A disposizione: 1 Desplanches, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro.

Allenatore: Dionisi.

CREMONESE (3-4-2-1): 1 Fulignati; 23 Ceccherini, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti (C); 4 Barbieri, 6 Pickel, 19 Castagnetti, 7 Azzi; 11 Johnsen, 27 Vandeputte; 9 De Luca.

A disposizione: 12 Drago, 30 Tannander, 8 Valoti, 14 Gelli, 18 Collocolo, 26 Antov, 42 Moretti, 55 Folino, 90 Bonazzoli, 98 Zanimacchia, 99 Nasti.

Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Collu (Cagliari).

AA1: Capaldo (Napoli).

AA2: Ricci (Firenze).

IV UFFICIALE: Iannello (Messina).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Marcenaro (Genova).

