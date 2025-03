Francia, si è sbloccato Appuah: primo gol con il Valenciennes

Si è sbloccato Stredair Appuah. Il giocatore di proprietà del Palermo, attualmente in prestito al Valenciennes, militante nella terza serie francese, ha segnato la sua prima rete con la nuova squadra, decisiva per la vittoria per 1-0 contro il Sochaux.

Il ventenne non ha trovato molto spazio nelle gerarchie di Dionisi, nonostante l’importante investimento estivo, quando il ds De Sanctis portò il giovane francese a Palermo per una cifra intorno ai due milioni di euro. Nei sei mesi rosanero, Appuah ha totalizzato solo quattro presenze, senza segnare gol o fornire assist. In seguito, è stata concordata con il nuovo direttore sportivo Osti la cessione in prestito al Valenciennes, con l’obiettivo di guadagnare minuti e titolarità

“Appuah? Ha grandissime qualità. Vi stropiccerete gli occhi”, ha detto Dionisi riguardo al classe 2004 in conferenza stampa. Il giocatore, pur non avendo avuto molte opportunità per mostrare il suo talento in Sicilia, ha segnato il suo primo gol e regalato i tre punti alla sua squadra. Un’iniezione di fiducia sicuramente utile all’esterno per mettersi in mostra durante la sua esperienza francese, con l’obiettivo di tornare in Viale del Fante con una considerazione diversa.





