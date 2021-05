Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di TGR Rai Toscana per parlare del futuro della dirigenza azzurra in Serie A e, in particolare, del direttore sportivo.

“Venerdì abbiamo parlato con Accardi e abbiamo deciso di proseguire, l’accordo sarà di tre anni. Resterà il nostro direttore sportivo”.





Pietro Accardi, palermitano ed ex difensore rosanero (dal 2000 al 2006), continuerà la sua esperienza da direttore sportivo dell’Empoli dopo cinque stagioni.

