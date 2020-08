Pasquale Marino non è più l’allenatore dell’Empoli. A renderlo noto la società toscana, che attraverso un comunicato ha voluto ringraziare il tecnico, comunicando inoltre la formula della risoluzione consensuale.

“L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino – si legge nel sito ufficiale -. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”.





Il club si iscrive allora ufficialmente alla lista delle squadre ‘bisognose’ di una nuova figura tecnica.