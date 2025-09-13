Ex Palermo, prima gioia in Serie A per Mattia Felici: gol contro il Parma ​​

Prima gioia in Serie A per Mattia Felici: l’ex calciatore del Palermo ha segnato con la maglia del Cagliari alla terza giornata di campionato contro il Parma. La sua rete è arrivata al 32′ del secondo tempo nel 2 – 0 finale.

Felici ha lasciato un bel ricordo a Palermo. Arrivato giovanissimo in rosanero nella stagione 2019/20, in Serie D, ha collezionato 25 presenze e messo a segno 4 reti, diventando uno dei protagonisti della cavalcata che riportò il club tra i professionisti.

Felici è poi tornato nel gennaio 2022 per la seconda parte della stagione in Serie C, contribuendo con 11 presenze e 1 gol. In quel periodo non è stato tra i calciatori più utilizzati da Silvio Baldini, ha comunque fatto parte della squadra che ha raggiunto la promozione in Serie B.





