Sudtirol, i convocati di Castori per la partita contro il Palermo
Il Sudtirol ha pubblicato la lista dei convocati per la partita contro il Palermo, valida per la terza giornata del campionato di Serie B.
I convocati
Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Pietrangeli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.
