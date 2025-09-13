Sudtirol, i convocati di Castori per la partita contro il Palermo ​​

Sudtirol, i convocati di Castori per la partita contro il Palermo

Redazione 13/09/2025 17:37

Il Sudtirol ha pubblicato la lista dei convocati per la partita contro il Palermo, valida per la terza giornata del campionato di Serie B.

I convocati

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Pietrangeli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TIFOSI ROSANERO NEL ‘MIRINO’


DIVIETO DI TRASFERTA, PRONTA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

SÜDTIROL – PALERMO, TRASFERTA VIETATA

TRASFERTA VIETATA, TIFOSI INFURIATI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *