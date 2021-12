MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Niente da fare per il Palermo, che perde il derby della Sicilia e un’occasione per ridurre il gap col Bari. La formazione rosanero guidata da Giacomo Filippi si fa prendere dal nervosismo e viene annientata dal Catania a causa di una doppietta di Moro.

“Una sconfitta che fa male – le parole del tecnico di Partinico a Eleven Sports -. Potevamo evitarla per come si era messa la partita nella seconda parte di gara e grazie alla superiorità numerica. Poi ci siamo complicati la vita con leggerezze e non possiamo permettercelo”.

“Il nostro cammino si interrompe oggi ma bisogna riprenderlo subito – prosegue -. Il nostro popolo ci teneva e dovevamo fare di più. Il Catania si è difeso bene. Noi abbiamo sbagliato tantissimo in mezzo al campo. I nervi purtroppo sono saltati e non va bene. Oggi non siamo stati noi, dobbiamo fare molto di più altrimenti non va bene”.

Le parole nel post partita

Giacomo Filippi è intervenuto anche nel post partita per esprimere le sue valutazioni sul match. “Purtroppo fin da subito abbiamo cercato di allungare la squadra con palle lunghe e non dovevamo. Il Catania ci dava la possibilità di giocare. Loro sono partiti forte, abbiamo rischiato in un paio di occasioni anche per disattenzioni nostre“.

“Il Catania ha voluto la vittoria molto di più – spiega l’allenatore rosanero -. Solo nel secondo tempo siamo entrati in campo col piglio giusto. In superiorità numerica non ci stanno certe leggerezze. Compromettono questa partita ma anche quella di domenica visto che sono assenze pesanti che ci faranno cambiare delle cose. Non va bene, insisto sull’approccio mentale e non possiamo cadere su questa cosa. Non ha funzionato l’atteggiamento. Abbiamo comunque rischiato poco se non nel finale ma avevamo preparato un’altra partita.

Poi le opinioni riguardo l’atteggiamento e il nervosismo in partita. “Difensivista? Non penso. Crivello l’ho messo per creare doppia superiorità a sinistra. Ha funzionato nel secondo tempo. L’esito purtroppo non è stato positivo. Dobbiamo capire il perché di questo atteggiamento, non c’erano neanche i presupposti per il nervosismo di Almici. Abbiamo commesso due errori ingenui”.

“Dobbiamo capire in settimana perché non abbiamo giocato nel primo tempo, subendo la veemenza del Catania nei primi minuti. Sin da domani gireremo pagina riversando energie nella gara di domenica importante quanto questa”, ha concluso.

