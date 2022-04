MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Finisce il sogno del Palermo: ad andare in Primavera 2 è il Padova. I veneti battono i rosa per 3 – 1 al termine di un match molto equilibrato. Sconfitta cocente per i ragazzi di Stefano Di Benedetto, autori di un’ottima stagione, divisa da una prima parte pressoché perfetta, macchiata da alcuni risultati arrivati all’inizio del 2022.

FINISCE LA PARTITA

48′ s.t. – Ejesi ancora vicino alla rete. Conclusione verso l’angolino, para Misseri in calcio d’angolo.

45′ s.t. – Quattro minuti di recupero.

44′ s.t. – MICCOLI TRASFORMA IL RIGORE. Padova sul 3 – 1.

43′ s.t. – Rigore per il Padova. Misseri stende Ejesi e viene ammonito.

39′ s.t. – Cambio per il Padova: fuori Campion, dentro Martian.

36′ s.t. – Conclusione di Giglio dalla trequarti. Fortini si fa trovare di nuovo pronto.

35′ s.t. – Corona ispiratissimo vicino al gol del pareggio con una giocata pazzesca. Stop, sombrero sull’avversario e staffilata sul primo palo. Fortini si fa trovare pronto.

31′ s.t. – GOL DI GIGLIO. Il Palermo accorcia le distanze: magia di Corona che dopo un gioco di gambe manda a rete il suo compagno con un grande assist. Il 18 punisce Fortini con un sinistro a incrociare.

29′ s.t. – Punizione battuta corta per mandare al tiro Lo Coco, ma il tiro è deviato e va in calcio d’angolo.

28′ s.t. – Ammonito Gasparini per fallo di mano. Punizione da buona posizione per il Palermo.

25′ s.t. – Ejesi vicino alla doppietta e al 3 – 0 per il Padova. L’esterno è straripante nella fascia: in quest’azione entra al centro del campo e conclude di poco a lato del palo destro difeso da Misseri.

22′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Frisella, dentro Mamone.

20′ s.t. – Poche occasioni per il Palermo: i rosanero sembrano aver subito il colpo del secondo gol.

14′ s.t. – Padova vicino al tris con Santori. Azione spettacolare di Ejesi, nettamente il migliore in campo, che porta al tiro l’11 veneto. Misseri attento blocca il pallone.

13′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Salvia, dentro Giglio.

12′ s.t. – Ammonito Buttaro per fallo su Semenzato.

9′ s.t. – Schema su punizione del Palermo che manda al tiro Lo Coco: conclusione ben angolata ma respinta in angolo da Fortini.

8′ s.t. – Ammonito Perinot per fallo su Frisella.

6′ s.t. – Ammonito Caracappa: all’inizio dell’azione del gol del 2 – 0 il capitano del Palermo aveva commesso un fallo.

5′ s.t. – GOL DI EJESI. Serpentina del numero 7 che dopo uno scambio con Campion tira di sinistro scivolando. Misseri battuto, Padova sul 2 – 0.

4′ s.t. – Palermo in avanti con Salvia. Il numero 8, pressato, lascia andare il sinistro: conclusione parecchio lontana dal bersaglio.

1′ s.t. – Cambi per il Palermo: fuori Gigante e Borgognone, dentro Garofalo e Caracappa.

ORE 12.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo della finale playoff di Primavera 3 tra Padova e Palermo. Rosanero sotto 1 – 0 nel punteggio per via della rete di Campion, nata da uno sfortunato rimpallo che ha coinvolto Lo Coco. Match equilibrato, con entrambe le squadre andate diverse volte al tiro, si deciderà tutto nella ripresa.

47′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO

42′ p.t. – Tentativo di Salvia dalla trequarti avversaria. Tiro debole e centrale, para Fortini.

40′ p.t. – Il match continua a essere equilibrato, con il Palermo che rispetto a inizio gara arriva meno verso l’area avversaria.

35′ p.t. – Occasione Palermo con Parisi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il capitano rosanero impatta male e la palla finisce molto alta.

34′ p.t. – Ammonito Bacci per fallo su Gigante.

32′ p.t. – Brivido per il Padova. Fortini non trattiene una palla che sembrava semplice e la butta in calcio d’angolo.

31′ p.t. – Altro miracolo di Misseri su una conclusione avversaria. Fase della partita favorevole ai veneti.

30′ p.t. – Padova pericolosissimo con Ejesi: il 7 va a tu per tu con Misseri che riesce a deviare la conclusione bassa.

26′ p.t. – Corona a un passo dal pareggio. Il centravanti del Palermo scarta un paio di avversari con la sua forza fisica e va alla conclusione di sinistro, larga alla destra di Fortini.

21′ p.t. – GOL DI CAMPION. Una carambola sfortunata punisce il Palermo: Lo Coco ferma l’azione di Ejesi ma il suo intercetto diventa un assist per Campion, che segna completamente solo davanti a Misseri. Padova avanti nel punteggio.

19′ p.t. – Prima occasione per il Padova: palla persa da Buttaro che si trasforma subito in azione pericolosa per i biancorossi. Tiro potente e poco preciso di Pregnolato, alto sopra la traversa.

15′ p.t. – Prova a farsi avanti anche il Padova. Primo calcio d’angolo battuto dai veneti, che si conclude però con un nulla di fatto.

11′ p.t. – È forcing Palermo: Lo Coco scarta un paio di avversari sulla fascia destra e va alla conclusione di sinistro. Para Fortini.

9′ p.t. – Corona è l’uomo più pericoloso in campo: è già la seconda conclusione in pochi minuti del numero 9 rosanero.

5′ p.t. – Il Palermo ha iniziato bene la partita: Corona imbuca Ganci in profondità che tenta un pallonetto per sorprendere Fortini. Il pallone viene però deviato e finisce fuori.

3′ p.t. – Palermo subito avanti con Corona. Prima grande occasione per il Palermo, para Fortini.

ORE 11.05 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo rosanero attacca da sinistra verso destra. Padova in completo bianco.

ORE 10.55 – Tutto pronto per il fischio d’inizio della finale tra Padova e Palermo. Sorpresa nell’undici titolare dei rosanero: Alessio Buttaro schierato da Stefano Di Benedetto nel quartetto difensivo.

Il Palermo Primavera si gioca tutto in una partita: a Cesena va in scena la finale dei playoff di Primavera 3 contro il Padova. Chi vince vola in Primavera 2.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14.30)

Padova – 1 Fortini, 2 Pregnolato, 3 Montalto, 4 Bacci, 5 Perinot, 6 Gasparini, 7 Ejesi, 8 Semenzato, 9 Campion, 10 Miccoli, 11 Sartori.

A disposizione – 12 Bisacco, 13 Martian, 14 Zampieri, 15 Zanforlini, 16 Bettonte, 17 Danielli, 18 Pedron, 19 Tiveron, 20 Beccaro, 21 Buja, 22 Leba, 23 Sattin.

Palermo – 1 Misseri; 2 Perez, 5 Buttaro, 6 Parisi, 3 Frisella; 10 Gigante, 4 Borgognone, 8 Salvia , 7 Lo Coco, 9 Corona, 11 Ganci.

A disposizione – 12 Testagrossa, 13 Mamone, 14 Bertoglio, 15 Arusa, 16 Caracappa, 17 Garofalo, 18 Giglio, 19 Murania, 20 Andolina, 21 Tagliarino, 22 Morana, 23 Mirabella.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI MONOPOLI – PALERMO