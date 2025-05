Finale playoff Serie B, Spezia – Cremonese: si va verso il tutto esaurito al “Picco”

Sale la febbre per la finalissima dei playoff di Serie B, in programma domenica 1 giugno. In palio c’è l’ultimo biglietto per la Serie A, e a contenderselo saranno Spezia e Cremonese, pronte a darsi battaglia per la promozione.

All’andata è finita 0 – 0, un risultato che vede leggermente favorita la squadra ligure: secondo il regolamento della Serie B, in caso di parità nel risultato complessivo, non si giocheranno tempi supplementari né rigori. A salire sarà infatti la squadra meglio classificata in campionato — e in questo caso, si tratta proprio dello Spezia.

Il “Picco” si prepara a spingere i bianconeri verso il sogno Serie A: sono in vendita gli ultimi tagliandi per la finale. Ma l’entusiasmo è già alle stelle: i settori principali dello stadio risultano già sold out, segno che i tifosi credono fortemente nella promozione. Anche un pareggio, stavolta, potrebbe bastare.





