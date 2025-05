Inter, Inzaghi: “Tornare in finale è un sogno. Futuro? Qui sto bene”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. Una partita fondamentale per i nerazzurri e per il tecnico italiano, che tornano nuovamente in finale a due anni di distanza dall’ultima, persa 1 – 0 contro il Manchester City nel 2023.

Un match delicatissimo per l’Inter, che finora non ha ancora conquistato alcun trofeo in questa stagione. Sollevare la Champions League rappresenterebbe quindi un traguardo straordinario, in grado di riscattare l’intera annata e scrivere una pagina storica per il club.

“Giocare la finale è un sogno, dopo due anni siamo ancora qua. La finale di due anni fa ci può aiutare nella preparazione, nell’arrivarci nel modo giusto, ma non deve essere un’ossessione. Aver giocato qua con il Bayern e averlo eliminato ci ha dato spinta anche per il Barcellona. Le finali sono tutte gare a sè, due anni fa non doveva esserci gara con il City, ma non è stato così e meritavamo qualcosa di più”.





L’allenatore parla anche del proprio futuro: “L’unico pensiero è giocare questa partita. Sto bene qui, ho tutto quello che voglio per fare bene e togliermi soddisfazioni qui“.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANT’È DIFFICILE SATRE IN ALTO