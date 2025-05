Emanuele Calaiò è il nuovo direttore sportivo del Savoia / UFFICIALE

Emanuele Calaiò è il nuovo direttore tecnico del Savoia. L’ex calciatore, dopo l’esperienza della scorsa stagione come club manager del club campano, ha ricevuto una meritata promozione. Ad affiancarlo in questo nuovo incarico ci sarà Antonio Mazzei, anche lui appena nominato direttore sportivo dal Savoia.

Calaiò, ex giocatore di Catania e Napoli tra le altre, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali dopo il ritiro dal calcio giocato. In particolare, ha lavorato alla Salernitana e ha guidato la rappresentativa Under17 dei Blue Devils in veste di allenatore. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, ancora nel Savoia, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del club anche fuori dal campo.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Il Savoia 1908 FC comunica che Emanuele Calaiò assumerà ufficialmente il ruolo di Direttore Tecnico del club nella stagione 2025/2026, affiancandosi al nuovo Direttore Sportivo Antonio Mazzei.

Dopo l’esperienza trascorsa come Club Manager, Calaiò prosegue il suo percorso professionale all’interno del nostro club con un incarico di ancora maggiore responsabilità dopo aver dimostrato in campo e fuori serietà, impegno, visione tecnica e profondo senso di appartenenza. Caratteristiche fondamentali per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico.

La sua esperienza calcistica di alto livello e la capacità di interfacciarsi con staff, squadra e ambiente rappresentano una risorsa preziosa per affrontare con determinazione la nuova stagione”.





