MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Firmino Elia, padre di Salvatore (soprannominato ‘Sasà’), soffermandosi sia sulla sfida che lunedì sera suo figlio giocherà contro l’ex Palermo che sulla sua scorsa stagione in rosanero.

“Spero che sia una bella gara e uno spettacolo per tutti i tifosi – dice Firmino Elia al ‘Giornale di Sicilia’ – il Palermo punta a vincere il campionato, mentre lo Spezia è partito in maniera più lenta rispetto ai programmi, ma ha ampi margini di miglioramento. Mi auguro che vinca la squadra migliore e che sia una partita divertente. Io al Barbera per Palermo-Spezia? Ci sto pensando (ride. ndr), vediamo se riesco ad organizzarmi”.

“Mio figlio a Palermo? Visto che si era trovato molto bene ed era partito nel migliore di modi nelle prime giornate di campionato mi aspettavo potesse avere un’altra chance. Però quando ci sono questi infortuni, come il suo, il calcio può darti delle delusioni”.

“Lotta per la promozione in Serie B? Il Parma ha un organico molto forte e un allenatore importante come Pecchia – ha risposto Elia senior – secondo me è destinato alla Serie A. Poi ci sono due-tre società importanti che si giocheranno l’altro posto che garantisce la promozione diretta, mi riferisco a Palermo, Venezia e anche Spezia, che dubito farà un campionato anonimo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CHE TRIONFO DEI ROSA IN NAZIONALE

PALERMO, PARTENZA SPRINT: SUPERATO IL FROSINONE DEI MIRACOLI

IL CITY GROUP FA VOLARE IL GIRONA: ADESSO TOCCA AL PALERMO

BRUNORI, NEL MIRINO IL GOL AL BARBERA