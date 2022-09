MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La pesante sconfitta casalinga conto il Pescara ha confermato le sensazioni negative sull’inizio di stagione del Foggia: con il magro bottino 4 punti in 5 partite Roberto Boscaglia è davvero a rischio.

Come ha riportato “Tuttocalciopuglia.com” il club pugliese avrebbe già stilato una lista di possibili sostituti. In pole position sembrava esserci il nome di Marco Marchionni che però avrebbe declinato la proposta, lasciando così spazio ad altri due nomi: Giuseppe Scienza e Luigi Di Biagio.

Il primo tornerebbe ad allenare in Serie C dopo la positiva esperienza di Monopoli, mentre per il secondo (ex tecnico ad interim dell’Italia) sarebbe un esordio assoluto in questa categoria.

