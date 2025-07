Foggia, la stagione parte in salita per Delio Rossi: 3 punti di penalizzazione dal TFN

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Foggia (Girone C di Serie C) con 3 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva, per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente, Amedeo Citarella – Vice Presidente, Claudio Croce – Componente, Roberto Pellegrini – Componente (Relatore), Francesca Paola Rinaldi – Componente, Carlo Purificato – Componente aggiunto, Luca V oglino – Componente aggiunto (Relatore), Giancarlo Di V eglia – Rappresentante AIA, ha pronunciato, nell’udienza fissata il 31 luglio 2025, sui deferimenti riuniti proposti dal Procuratore Federale n. 26338/1074pf24-25/GC/blp e n. 26339/1075pf24-25/GC/blp del 4 maggio 2025 nei confronti del sig. Michele Bitetto e della società Calcio Foggia 1920 Srl, il seguente DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:





– al sig. Michele Bitetto, mesi 6 (sei) di inibizione;

– alla società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2025.