Palermo, al Green Prater il Lo Faso Summer Camp: “Seguiremo il modello Kings League”

Parla Simone Lo Faso. Intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il calciatore palermitano ha raccontato la sua esperienza in Kings League, lega creata dall’ex calciatore Gerard Piqué e che consiste in campionati a campo a 8 con squadre composte da ex calciatori di Serie A e creators digitali.

Dal 25 agosto al 31 agosto si terrà il Lo Faso Summer Camp al Green Prater di Palermo: “La Kings League ha grande potenzialità. Far vivere ai bambini questa possibilità è qualcosa di unico, simuleremo un’arena con i suoni, le carte, il dado della Kings League e tutto ciò che ruota attorno al mondo della competizione”.

“Vorrei lasciare un bel ricordo a chi parteciperà. I bambini avranno la possibilità di confrontarsi con i creators. E magari di ritagliarsi uno spazio in questo mondo in futuro”.