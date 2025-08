Ranocchia: “Seguiamo Inzaghi su tutti i concetti. Vogliamo alzare l’asticella”

Parla Filippo Ranocchia. Il centrocampista rosanero ha fatto il punto sulla passata stagione, deludente sotto molti aspetti, e ha analizzato l’approccio a questo nuovo Palermo targato Inzaghi, con lo sguardo rivolto a un’annata che potrebbe rappresentare un riscatto personale e collettivo.

“Ci sono tante motivazioni per le quali la scorsa stagione non è andata bene – ha ammesso Ranocchia – Credo che la principale sia uno stato d’animo generale non dei migliori, legato al fatto di non essere riusciti a creare un legame necessario per raggiungere il nostro sogno, sia con la piazza che con i tifosi. Quest’anno stiamo cercando di alzare l’asticella. Speriamo sia una bella stagione”.

“Sto cercando di lavorare e mettere tanta benzina nelle gambe per stare bene fisicamente, cosa che l’anno scorso è mancata sia a me che alla squadra – ha continuato – Stiamo seguendo Inzaghi su tutti i concetti“.





Infine, anche un commento sulle critiche dei tifosi: “Fanno parte del gioco. Quando sbagliamo, siamo i primi a saperlo. Le vivo in maniera tranquilla, senza pensarci troppo, perché non bisogna fossilizzarsi su un giudizio negativo. È chiaro che se diventano troppe, vuol dire che le cose non stanno andando bene. Meno ce ne sono, meglio è“.

