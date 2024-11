Frosinone – Palermo, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma in gran parte la formazione che ha perso contro il Cittadella. Sono due le novità: Diakité torna titolare sulla fascia destra mentre in attacco c’è Di Mariano e non Di Francesco. Henry, Brunori e Ranocchia vanno ancora in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 20.30)

FROSINONE (3-5-2): 31 Cerofolini; 4 Biraschi, 30 Monterisi, 79 Bracaglia; 20 A. Oyono, 37 Barcella, 55 Darboe, 14 Gelli, 3 Marchizza (C); 10 Ambrosino, 17 Kvernadze.

A disposizione: 13 Sorrentino, 7 Ghedjemis, 8 Vural, 11 Begic, 16 Garritano, 18 Bettella, 21 J. Oyono, 27 Canotto, 47 Vanzelli, 64 Cichella, 99 Sene.





Allenatore: Greco.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (C), 6 Gomes, 26 Verre; 11 Insigne, 21 Le Douaron, 7 Di Mariano.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marchetti (Ostia Lido).

AA1: Mondin (Treviso).

AA2: Mokhtar (Lecco).

IV UFFICIALE: Marotta (Sapri).

VAR: Baroni (Firenze).

AVAR: Paganesi (Bergamo).

