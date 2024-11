Di Carmine: “Catania mi ha fatto tornare la voglia di giocare. Dopo l’infortunio…”

Samuel Di Carmine, attaccante del Trento, è stato intervistato per La Casa di C e ha parlato anche della passata stagione, trascorsa con la maglia del Catania senza però brillare particolarmente, soprattutto nella seconda parte del campionato.

“Era un periodo buio e non riuscivo a giocare – afferma – . Catania mi ha dato ciò che cercavo in quel momento. L’affetto dei tifosi era incredibile… poi quando loro esultavano mi trasmettevano molta gioia. Io vivo di questo. Mi hanno fatto tornate la voglia”.

La stagione di Di Carmine è stata condizionata da un infortunio: “A febbraio, dopo il mio problema al piede, sono state dette un sacco di cose su di me: che ero finito, un fallito, che non mi reggevo più in piedi… queste cose mi hanno fatto male. Ora il mio obiettivo è dimostrare a tutti che sto ancora bene e che posso fare tanti gol. Che sono ancora forte. Questo è il mio obiettivo personale”.





“I primi sei mesi a Catania mi sono proprio divertito, poi però non hanno gestito bene il mio infortunio all’alluce e io sono passato per finito. Questo mi è dispiaciuto molto. La comunicazione fa la differenza e io un po’ l’ho pagata”, conclude Di Carmine.

LEGGI ANCHE

FROSINONE – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI