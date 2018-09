Clima teso in casa Frosinone. Le vittorie e i gol non arrivano, la panchina di Moreno Longo inizia a vacillare (contattato anche Ventura) e il club di proprietà di Maurizio Stirpe, ha deciso di mandare la squadra ciociara in ritiro.

La decisione è stata presa dopo la sconfitta per 0-4 all’Olimpico con la Roma, nel tentativo di scuotere i giocatori, reduci dall’ennesima batosta con ampio scarto e dal sesto match su sei in campionato senza segnare (record negativo eguagliato).

PALERMO, IL TAR RESPINGE L’ISTANZA CAUTELARE

La squadra sarà da venerdì in ritiro a Ferentino prima di trasferirsi in Liguria per la trasferta contro il Genoa di Ballardini, mentre risuonano i cori dei tifosi ciociari dal settore ospiti dell’Olimpico: “Meritiamo di più”. La tifoseria sembra voler garantire il proprio sostegno senza mettere in atto contestazioni, ma la preoccupazione dopo i tanti gol subiti (e nessuno segnato) cresce.

