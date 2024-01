Gasperini, che botta | Tolto dai convocati, nessuno sa quando potrà tornare

Il tecnico degli orobici è disperato. La scelta è obbligata: il suo top player non farà parte del prossimo match.

L’Atalanta non può essere più considerata una squadra sorpresa in Serie A in quanto, ormai sono tanti anni che si ritrova ad essere tra le otto forze del campionato italiano. Sicuramente, il merito è anche del tecnico Gian Piero Gasperini che ormai da diverso tempo siede sulla panchina orobica ed è stato il fautore di diversi successi sia in campionato che in Europa.

I bergamaschi, lo osannano da molto tempo soprattutto perché non solo riesce a portare risultati importanti a casa ma sfrutta al meglio le potenzialità dei suoi giocatori. Basti pensare ad alcuni elementi come Lookman, De Roon, Pašalić, e ora Scamacca, che con lui riescono a dare sempre il massimo senza mai mollare un centimetro.

In difesa, il difensore Giorgio Scalvini, grazie alla fiducia, allo sprono e alle tattiche di Gasperini, sta rendendo al massimo delle sue potenzialità al punto che il suo valore di mercato è lievitato alle stelle.

Sebbene l’Atalanta possa sembrare una macchina perfetta, ha comunque in sé anche quella capacità di rialzarsi quando si ritrova dinanzi a partite difficili o risultati poco favorevoli. Infatti, poco prima di Natale, la partita vinta contro il Milan all’ultimo minuto grazie all’goal di Luis Muriel, ha dimostrato la resilienza di una squadra caparbia, determinata e soprattutto ricca di grandi talenti.

L’assenza di Lookman

Uno fra tutti, proprio il talento colombiano, che spesso si ritrova a subentrare a partita in corso. Il tecnico, sebbene sembra essere ormai sulla strada di continuare questo suo percorso con la Dea, sa che però nelle prossime partite di campionato dovrà rinunciare ad alcuni elementi.

In primis, l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, è impegnato in Coppa d’Africa insieme a Victor Osimhen del Napoli con la Nigeria. Il forte attaccante, nelle ultime partite disputate in campionato, non solo ha dimostrato grande fiuto del goal ma è stato anche un ottimo assist man.

Koopmeiners out contro l’Udinese

Inoltre, vi è l’uomo cardine del centrocampo bergamasco che dovrà saltare sicuramente la prossima partita. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’olandese Teun Koopmeiners, il vero top player dell’Atalanta, si è infortunato e non sarà disponibile per il prossimo match di Serie A.

Salterà quindi il match con l’Udinese per aver riportato una ferita da taglio precisamente sul malleolo mediale della caviglia sinistra. I tifosi sperano che possano tornare presto a dare supporto alla squadra.