Adesso è fatta davvero: lo prendono a giugno | De Laurentiis blinda il nuovo tecnico

Il presidente del Napoli ha le idee chiare per il futuro. Lo Scudetto e la Champions saranno nuovamente alla portata col nuovo allenatore.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, è sicuramente molto dispiaciuto dopo aver perso la la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Il suo rammarico, però, non è di certo per i suoi ragazzi a cui ha voluto destinare comunque il premio vittoria che aveva messo ancor prima di giocare la gara.

Non ha nulla da rimproverare alla sua squadra e al suo allenatore che sono stati all’altezza della situazione. Ciò che gli ha fatto storcere un po’ il naso è stata la direzione di gara dell’arbitro che avrebbe preso delle decisioni molto discusse anche nei giorni successivi.

Al momento, però, il numero uno degli azzurri è estremamente concentrato sul calciomercato invernale in cui si sta impegnando veramente tanto così come promesso nelle scorse settimane per offrire al suo tecnico delle risorse importanti.

Gli investimenti, oltre alla cessione di Elif Elmas al Lipsia e quella in prestito di Alessio Zerbin al Monza, sono davvero tanti e che sembrano voler essere il miglior biglietto da visita per quello che sarà anche il prossimo anno.

Gli obiettivi stagionali

Gli azzurri, infatti, al momento, con Walter Mazzarri alla guida tecnica hanno come obiettivo quello di agguantare il quarto posto e provare il miracolo in Champions League in cui saranno impegnati agli ottavi di finale contro il Barcellona.

C’è chi però inizia ad ipotizzare che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia fare il possibile per raggiungere gli obiettivi utili per far sì che nella prossima stagione il Napoli possa ritornare a competere con le grandi non solo in Italia ma anche nel calcio europeo.

Le parole di Impallomeni

Affinché ciò avvenga, oltre ad un calciomercato fatto di tesserati in entrata e in uscita, c’è chi inizia a porre l’attenzione sul fatto che il presidente voglia avere come obiettivo principale quello di affidare la guida tecnica del futuro ad un allenatore dal grande blasone e determinato. Nelle scorse ore, diversi hanno menzionato di un eventuale incontro fra José Mourinho e il presidente del Napoli per il prossimo futuro. La personalità vulcanica dell’ex tecnico della Roma, potrebbe essere quello di cui la piazza napoletana ha bisogno ma in realtà, sono tanti proprio nomi che circolano in questi ultimi giorni sul web.

In cima alla lista vi è anche quello di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton in Premier League. Per quest’ultimo, sarebbe un ritorno in quanto in passato proprio nell’era De Laurentiis, ha giocato nel Napoli portando il suo grande estro da centrocampista offensivo. Che possa arrivare al Napoli in futuro un tecnico importante ne è sicuro anche Stefano Impallomeni così come dichiarato a TMW Radio: “Questa operazione sul mercato di gennaio lascia presagire che il nome per giugno sia grosso.”