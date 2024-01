Ha alzato bandiera bianca | Il bomber azzurro getta la spugna, Spalletti preoccupatissimo

Il commissario tecnico della Nazionale è in apprensione. Dovrà rinunciare al suo pupillo per i prossimi impegni europei.

Mancano pochi mesi e finalmente Luciano Spalletti potrà tornare in campo. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, infatti, dovrà disputare i prossimi Campionati Europei di calcio che inizieranno a giugno in Germania.

Questa Nazione, è sempre stata tanto cara agli italiani soprattutto quando nel 2006, gli azzurri guidati da Marcello Lippi, vinsero il Mondiale nella finalissima disputata contro la Francia. Ora, l’ex tecnico del Napoli, sta analizzando meticolosamente i giocatori che vorrebbe portare con sé nella competizione.

Molti sono i giocatori, che stanno dimostrando di essere all’altezza della situazione e soprattutto hanno come obiettivo quello di mettere in difficoltà il commissario tecnico per essere convocati col resto del gruppo.

Sebbene Spalletti abbia alcuni punti di riferimento ben precisi, c’è chi immagina che però dovrà molto probabilmente rinunciare ad alcuni giocatori anche per eventuali infortuni. La Serie A, infatti, è giunta al suo giro di boa e ormai, mancano circa 17 partite al termine della stagione che si concluderà a maggio.

La voglia di riscatto

Il tecnico di Certaldo, sta approfittando di questo periodo di pausa apparente per recarsi negli stadi e cercare di scovare qualche nuovo talento e soprattutto monitorare quelli che erano già nei radar nei mesi scorsi.

Giocatori come Andrea Colpani e Alessandro Buongiorno, infatti, sono stati convocati anche negli ultimi match validi per le qualificazioni agli Europei. C’è da ipotizzare che Spalletti voglia portare con sé qualche elemento giovane e fresco per rivoluzionare una Nazionale che dimostri di avere voglia e sete di vittoria dopo essere stata estromessa dalla partecipazione agli scorsi Mondiali che si sono tenuti in Qatar.

Berardi deve essere operato

In quella competizione, a trionfare è stata l’Argentina di Lionel Messi che ha battuto la Francia in finale. Ora, sembra però che uno degli attaccanti più forti della Serie A possa seriamente mettere a rischio un’eventuale convocazione in Nazionale. Stiamo parlando di Domenico Berardi del Sassuolo che, in seguito ad un infortunio così come riportato da tuttomercatoweb.com, dovrà operarsi.

Il club neroverde ha comunicato così sul proprio sito la situazione medica di Mimmo: “Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale.”