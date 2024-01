“Klopp vieni qui”: chiamata importantissima dall’Italia | Sarà l’allenatore più pagato

L’allenatore tedesco ha annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione richiamando l’attenzione di diversi club. Anche le big della Serie A strizzano l’occhio

La notizia della separazione tra Jurgen Klopp e il Liverpool a fine anno ha colto di sorpresa un po’ tutti . Una volta metabolizzata però ha di fatto acceso la fantasia dei tifosi delle principali squadre europee, che sperano di vederlo sulla panchina delle propria squadra del cuore. Stando a quanto dichiarato dal tecnico tedesco almeno per ora non sarà così.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund infatti ha dichiarato di volersi prendere un periodo sabatico della durata minima di un anno. Dunque, una chiusura netta per la prossima stagione, ma si sa, le vie del calcio sono infinite e non sempre alle parole coincidono i fatti. Anche Spalletti dopo l’addio al Napoli aveva manifestato la sua intenzione di riposarsi un po’ e alla fine ha deciso di sposare il nuovo progetto della Nazionale italiana.

Insomma, ci vogliono gli argomenti giusti per convincere un allenatore a ritornare sui suoi passi quando prende una decisione di questo genere. Partendo dal presupposto che Klopp ha di fatto “giurato” di non volere allenare più nessuna squadra inglese nel corso della sua carriera, quali sono i club che effettivamente possono “sognarlo”?

In patria di fatto solo il Bayern Monaco anche se un ritorno romantico al Dortmund (più tra qualche anno) non sarebbe poi così strano. Il Barcellona ha bisogno di un tecnico visto che anche Xavi a fine anno andrà via. Al momento però non sembra una pista percorribile. E l’Italia? Le grandi del Nord non sembrano avere questa forza economica, anche se mai dire mai.

Klopp in Italia: la suggestione nata sul web

D’altronde gli attestati di stima che sono arrivati dal Bel Paese sono molteplici, soprattutto dall’ambiente Juve. Molti tifosi della squadra bianconera non sono per niente soddisfatti del modo di giocare della formazione di Allegri. Soprattutto se non dovesse arrivare lo scudetto si augurano che possa essere scelto un nuovo timoniere.

Una tifosa su Twitter ha sponsorizzato proprio il nome di Jurgen Klopp come successore del tecnico toscano, reo a suo modo di vedere di aver compromesso il campionato con la scelta di Milik (espulso dopo nemmeno 20′ per un brutto fallo in mezzo al campo) al posto di Yildiz. Due punti persi che potrebbero pesare e non poco, ragion per cui più di qualcuno già guarda a nuove ipotesi.

La carriera di Jurgen Klopp tra molteplici gioie e qualche dolore

Klopp dal canto suo, sa bene come si vince, sia a livello nazionale che internazionale. In Germania e in Inghilterra ha vinto praticamente tutti i trofei disponibili e in Europa ha conquistato la Champions League nel 2019 nella storica finale tutta inglese contro il Tottenham. Alla coppa dalla grandi orecchie hanno fatto seguito anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per club.

Per quanto concerne le delusioni tra quelle più eclatanti si possono annoverare le due finali di Champions League nel 2018 e nel 2022 entrambe contro il Real Madrid e il campionato in cui ha chiuso al secondo posto con 92 punti alle spalle del Manchester City (93 punti) nella stagione 2021/2022.