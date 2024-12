Gautieri: “Per Palermo e Sampdoria un campionato del genere sarebbe un fallimento”

“Il Pisa come lo Spezia può arrivare fino in fondo. Mancano Palermo e Sampdoria che non stanno facendo bene”. Questa l’opinione di Carmine Gautieri sulla serie B e i suoi interpreti.

L’allenatore, intervistato da Tuttomercatoweb, si sofferma su Palermo e Sampdoria. “Nessuno si aspettava che potessero fare un campionato del genere. Le società hanno messo su organici importanti. Sicuramente dovranno fare qualcosa”.

“Sono due piazze importanti. Un campionato così sarebbe un fallimento per entrambe le squadre”. Infine, il Sassuolo che “sta legittimando un campionato giocando un calcio spettacolare e vincendo le partite con facilità”.