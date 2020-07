“Si è conclusa con un nulla di fatto in Consiglio Comunale la prima giornata utile per discutere la convenzione dello stadio Barbera da affidare al Palermo”. Giuseppe Leone, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione dopo la riunione consiliare, primo passo per arrivare a un soluzione per l’impianto di viale del Fante.

Il tema verrà affrontato di nuovo in giornata, quando in consiglio arriveranno il capo di gabinetto del sindaco Sergio Pollicita e il dirigente del servizio Patrimonio, Daniele Rimedio. Il rinvio non significa, però, che entro oggi si voti. Difficile possa accadere.







“Tra le proposte che avanzerà il Comune per ridurre il prezzo della convenzione, ritenuto troppo esoso perché non tiene conto del periodo Covid e della categoria in cui giocherà il Palermo, si è parlato della possibilità di un ‘canone mobile’, da variare di anno in anno anche in base alla percentuale di biglietti e abbonamenti venduti”, si legge.

In ballo c’è anche l’eventualità di affidare al Palermo le manutenzioni straordinarie del Barbera e il fondo regionale da 300 milioni per gli impianti sportivi della Sicilia.

