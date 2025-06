Gazzetta – “Inzaghi-Palermo, ci siamo: i dettagli sulle cifre”

In questi giorni è attesa la risoluzione del contratto tra il Pisa e Pippo Inzaghi, ormai destinato al Palermo. Mancano solo gli ultimi dettagli, poi si potrà aprire una nuova fase della carriera dell’allenatore, pronto all’avventura in rosanero.

Nicola Binda, sulle pagine della Gazzetta, scrive che tra il Pisa e Inzaghi il divorzio (non sereno) è stato deciso, l’accordo con il Palermo (biennale più un terzo anno in caso di Serie A) già raggiunto e il ‘no’ di Vignato alla cessione in Sicilia come contropartita ha solo rallentato (ma non complicato) l’operazione.

Oggi (lunedì 9 giugno, ndr.) le due società si sentono per la definizione, rinviando l’intesa sulla cifra, di sicuro inferiore al milione di euro concordati verbalmente tra Inzaghi e il Pisa un anno fa.





LEGGI ANCHE

RANIERI, BALDINI, INZAGHI: TRE PANCHINE E UN MESSAGGIO PER IL PALERMO