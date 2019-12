“Pergolizzi scopre l’abbondanza. Difesa del Palermo rigenerata”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport Sicilia per parlare dei temi di formazione in casa rosanero e soprattutto del reparto arretrato, che contro il Troina tornerà al completo dopo un periodo segnato da infortuni e squalifiche.

PALERMO – TROINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Giovanni Di Marco sottolinea: “Pergolizzi avrà l’imbarazzo della scelta per quanto concerne il reparto arretrato. Questo dopo che nelle ultime settimane il tecnico del Palermo aveva dovuto cambiare ripetutamente uomini per via di squalifiche e infortuni. Avere tutti a disposizione significa dover fare delle scelte. Un minimo di dubbio resta e riguarda Accardi, che può esse- re schierato anche a sinistra, al posto di Vaccaro, ma il palermitano parte in svantaggio per via della carta d’identità”.

E allora scelte praticamente fatte, con il ritorno della coppia Lancini-Crivello al centro ma anche un piccolo paradosso da affrontare: il Palermo finora ha subito 10 gol, ma solo una rete è stata incassata in trasferta, per giunta un’autorete. In casa, invece, soltanto 2 volte Pelagotti ha mantenuto la propria porta inviolata. E dunque occhio anche al Troina, che in trasferta ha vinto 4 volte su 8.

