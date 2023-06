MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A sinistra è rimasto solo Aurelio, il Palermo pronto a correre ai ripari”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione in casa rosanero sul fronte mercato, approfondendo in particolare il reparto esterni (oltre alla situazione relativa ai prestiti).

Alessandro Arena parla di un Palermo “di nuovo punto e a capo” per quanto concerne le fasce, ma allo stesso tempo con molto tempo in più per correre ai ripari: tra le varie ipotesi, il quotidiano non esclude un ritorno di fiamma per Martella (già cercato a gennaio) ma il City Group sembra orientato su profili che abbiano giocato con continuità.

Tra i profili ritenuti appetibili c’è quello di Beruatto, mentre sullo sfondo restano Zeegelaar e Huard: il primo è in scadenza con l’Udinese il prossimo 30 giugno; il secondo non è più nei piani del Brescia dopo la retrocessione delle rondinelle in Serie C. Sempre il quotidiano definisce improbabile un tesseramento del palermitano ed ex rosa Mazzotta (in scadenza col Bari), mentre per Reca ci sono richieste dalla Serie A.

