MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una gara, quella tra Palermo e Pisa, che non sarà vitale solo per i rosanero. Anche Alberto Aquilani, tecnico avversario dei rosa, dovrà fare di tutto per cercare di risollevare la situazione della sua squadra e di una panchina che scotta.

Il Pisa è infatti tredicesimo con un rendimento totalmente al di sotto delle aspettative e il match del “Barbera” diventa una delle ultime chance per il riscatto di Aquilani.

Lo scrive il Giornale di Sicilia che parla anche del doppio ex Stefano Moreo ora in Toscana ma al Palermo nel 2018. Tra l’attaccante e la piazza non nacque mai l’amore, sia per il periodo storico che da lì a poco avrebbe visto fallire la società sia per le reti che nel primo semestre non arrivarono e nel secondo furono appena sei, poco per lasciare il segno.

LEGGI ANCHE

PALERMO, L’ATTACCO DEL PALERMO E’ IN PANNE

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO – PISA, L’ARBITRO DEL MATCH