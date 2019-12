Nonostante la partita contro il Castrovillari sia l’ultima trasferta dell‘anno per i tifosi del Palermo, il viaggio in Calabria non entusiasma. Finora sono stati venduti meno di cento biglietti per la partita di domenica.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che con ogni probabilità non ci sarà bisogno di spazio extra per i tifosi rosa allo stadio “Mimmo Rende” dati i numeri esigui di tagliandi venduti.

La trasferta di Castrovillari è la prima libera per i tifosi rosa dopo gli scontri di Palmi, lo scorso 17 novembre, in occasione della gara tra Palmese e Palermo. Restano ancora due giorni per acquistare i biglietti, il numero crescerà, ma i tempi delle “invasioni” sono passati.

Sul GdS, inoltre, si possono leggere un approfondimento sull’efficacia dei rosa in trasferta e tutti i dettagli del test vinto contro il Casteldaccia.

