City Group prende sempre più il controllo del Palermo. Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che la holding inglese sta immettendo nel club ingenti risorse, arrivando vicino al 100% delle quote possedute (al passaggio di proprietà la suddivisione era 80% CFG e 20% Dario Mirri).

Secondo quanto si legge sul quotidiano, in ragione di questa immissione di capitali da parte di City Group, le quote del presidente Mirri sono scese dal 19,75% al 5%. CFG, allo stato attuale, detiene il 94,94% delle quote del Palermo. Non cambia nulla dal punto di vista operativo per il club rosa, il gruppo inglese era già l’azionista di maggioranza.

Nella suddivisione delle quote bisogna citare anche ‘Amici Rosanero‘, la rappresentanza popolare dei tifosi, che detiene lo 0,06%, con un peso previsto da statuto, in sede di voto, del 10%.

