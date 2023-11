MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I tifosi del Palermo ci credono nonostante il momento delicatissimo. Sono già 600 i biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio “Liberati” di Terni, dove avrà luogo la sfida tra i rosa e la Ternana, domenica 26 novembre alle ore 16.15.

Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che si tratta di un dato importante considerando che ancora mancano quattro giorni alla partita e che la vendita è aperta solamente da martedì pomeriggio. I tifosi del Palermo non mollano la squadra nonostante gli ultimi risultati negativi e sono pronti a ‘invadere’ l’ennesimo settore ospiti.

Se al “Barbera” c’è stato un calo netto di presenze nelle ultime partite, dovuto proprio ai risultati negativi della squadra di Corini, in trasferta continua l’ondata rosanero. I tanti emigrati siciliani che lavorano o studiano in giro per l’Italia non vogliono perdersi l’occasione di sostenere il Palermo dal vivo, poi ci sono i gruppi organizzati che non lasciano mai la squadra.

